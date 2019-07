Davide Marra segue l’esempio di Rocco Siffredi. Sono davvero tanti i ragazzi, famosi e non, che vogliono sfondare nel mondo dei film per adulti. Dall’ex concorrente del Grande Fratello Nando Colelli all’ex tronista di Uomini e Donne Fernando Vitale fino alla webstar Max Felicitas.

Ora alla lunga lista si è aggiunto un’altra webstar: lo youtuber Davide Marra, conosciuto sul web con il suo nome d’arte Mr Marra. Già lo scorso anno un suo video a luci rosse finì online, ma ora ha annunciato la svolta a luci rosse mediante una clip condivisa con i suoi fan. Alcuni l’hanno attaccato duramente, mentre, altri ancora hanno apprezzato e sostenuto la sua svolta adult.

“Molti dicono di essere delusi da questi nuovi video – ha detto Mr Marra -. La scelta di fare queste clip non è nata certo ieri. Io ho sempre detto di essere molto libero. Mi avete sempre sentito fare discorsi sulla moralità e la sessualità. Ho sempre contestato gli ipocriti e i bigotti come Adinolfi. Io quindi porto avanti i miei pensieri e i miei ideali. L’unica problematica in relazione all’utilizzo del proprio corpo è l’essere consenzienti. Se ci sono individui maggiorenni capaci di intendere e di volere, allora possono fare quello che vogliono. Ma che problema c’è?”.

Davide ha aggiunto: “Io comunque metto le mani avanti, questa non è un’opera di bene, io non sono un benefattore. Ogni mia scelta è egoismo, anche questa fa il mio gioco, è pensata anche dal punto di vista economico. Ma oltre all’egoismo c’è dell’altro. Io sono egocentrico e il mio egocentrismo è una delle ragioni principali della mia presenza sul web. Come si può pretendere che una persona come me a un certo punto si si rompa le scatole e decida di mettere sul web altro oltre la faccia?! Così ho pensato di fare il passo ulteriore, un passo che mi può anche giovare, ovvio”.

Redazione-iGossip