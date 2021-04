Deborah Togni parla del fidanzato Jeremias e dei Rodriguez

Deborah Togni ha parlato del fidanzato Jeremias e dei Rodriguez con i suoi follower di Instagram, dove ha condiviso diverse storie. Lei ha un’ottimo rapporto con i famigliari dell’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi e dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Jeremias Rodriguez.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagna copiando gli investimenti dei migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

“Penso di non aver mai conosciuto una famiglia così umile, altruista, unita come la famiglia di Jere. Mi hanno fatto sentire a casa dal primo istante. Sono uno più bello dell’altro, dentro e fuori”, ha scritto Deborah.

Quanto è gelosa di Jeremias Rodriguez? “No – ha rivelato -, non sono una ragazza gelosa, devo anche dire però che lui non mi ha mai dato modo di esserlo…quindi forse sì, potrei scoprirmi una iena. Ma comunque in generale penso che un po’ di sana gelosia non guasti mai, anzi, fa anche piacere”.

Deborah ha un bel legame con i suoi genitori: “Un rapporto splendido! Penso che non esista al mondo qualcosa di più importante della famiglia. L’amore che ricevi in casa lo trasmetti inconsciamente alle persone che incontri. Siamo una famiglia numerosa, io sono la terza di quattro figli e già zia di due splendidi nipoti”.

Molti fan hanno evidenziato la somiglianza con Cecilia Rodriguez, sorella minore di Jeremias: “Me lo sento dire 800 volte al giorno da circa un anno. Grazie, è un enorme complimento per me!. Comunque la mia bisnonna è argentina. Spero di no scoprire mai di essere parente della Chechu altrimenti questo sì che è un bel problema!”.