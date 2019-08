Deianira Marzano e Antonella Mosetti litigano su Instagram Story per un like contro Barbara D’Urso

Deianira Marzano e Antonella Mosetti hanno litigato animatamente su Instagram Story per un like vecchio dell’ex showgirl di Non è la Rai a un post social del futuro concorrente di Temptation Island Vip 2, Damiano er Faina, che paragonava la spazzatura alla chiacchierata e famosa conduttrice tv Barbara D’Urso.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha invitato la blogger a svolgere il suo lavoro senza sparare a zero sulle top class: “Sei una poraccia, ti faccio piegare dall’invidia. Di te non parla mai nessuno, di me sempre tutti”. Secondo Antonella è tutta colpa della tv e dei social.

La terribile blogger ha replicato sempre su Instagram Story: “La Mosetti non poteva che dare una risposta da trappana quale è. Lei continua a criticare anche Barbara D’Urso, e tutte le persone che frequentano i salotti di Barbara D’Urso, dicendo agli altri che si devono trovare un lavoro, ma meglio il lavoro che abbiamo noi che quello suo, che ci domandiamo quale sia. Tra l’altro invece di scrivere la saga, ha scritto la sagra, ma la sagra di che? La sagra del pesce?”. Per poi aggiungere: “Noto anche che la signora sta avendo un sintomo che in psicologia chiamiamo mania di grandezza e con questo eccesso di autostima si sta autoproclamando bellissima, invidiata, ecc. ecc. Le voglio ricordare che queste cose le sta dicendo lei a se stessa, e che non sempre quello che noi diciamo a noi stessi corrisponde alla realtà”.

Lo scontro social tra la showgirl e la web influencer continua senza soste sui social…

