Demi Lovato mostra con orgoglio la cellulite sui social

Demi Lovato ha mostrato con orgoglio e coraggio la cellulite sui social. Senza filtri e senza Photoshop, la celebre 27enne cantautrice, attrice e conduttrice televisiva statunitense si è mostrata al naturale su Instagram.

La popstar americana ha condiviso uno scatto che la ritrae in bikini e ha scritto un lungo messaggio rivolto ai suoi follower. “Questa è la mia più grande paura – ha esordito Demi -, una mia foto in bikini inedita. E indovinate un po’, c’è della cellulite!!! Sono davvero stanca di vergognarmi del mio corpo, di modificarlo (sì, le altre foto di bikini sono state modificate, odio averlo fatto, ma è la verità) in modo che gli altri pensino che io sia il loro ideale di bellezza, ma quella non sono io”.

Demi Lovato ha poi proseguito: “Voglio che questo nuovo capitolo della mia vita sia autentico, voglio mostrare quello che sono, piuttosto che cercare di soddisfare gli standard di qualcun altro. Io sono questa, senza vergogna, senza paura e orgogliosa di un corpo che ha combattuto così tanto e che continuerà a stupirmi quando spero che un giorno partorirò. È una bella sensazione tornare in a lavoro senza stressarmi con un faticoso programma di allenamento di 14 ore al giorno, o privarmi di una vera torta di compleanno, optando per anguria e panna montata con le candele perché ero terrorizzata dall’idea di ingrassare a causa di una pazza dieta di me**a. Comunque, questa sono io, reale e senza filtri! E io mi amo. E dovreste amarvi anche voi!”. Un inno al proprio corpo nonché un appello alle altre donne ad amarsi e ad accettarsi con tutte le imperfezioni che rendono perfetto il corpo femminile: “Non sono entusiasta del mio aspetto ma ne sono grato e questo è il meglio che posso fare. Spero di essere di ispirazione agli altri per amare il loro corpo”.

Brava Demi!

Redazione-iGossip