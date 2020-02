Demi Lovato ricorda il coming out con la sua famiglia

Demi Lovato ha ricordato il coming out con la sua famiglia durante un’intervista rilasciata ad Andy Cohen per Radio Andy. La 27enne cantautrice e attrice statunitense ha rivelato: “Sto ancora cercando di capire, ma non ho detto ai miei genitori che potrei innamorarmi di una donna fino al 2017”.

La reazione dei genitori della popstar è stata fantastica. “È stato molto emozionante e bello – ha detto l’ex star della Disney -. Dopo aver detto tutto, stavo tremando e piangendo. Mio papà ha detto ‘Sì, certamente’ e io gli ho risposto: Oh ok papà”.

Anche sua madre ha reagito molto bene: “Ero nervosa per mia mamma, ma lei mi ha detto che voleva solo che fossi felice. È stato fantastico, sono così grata”.

Come sarà il suo futuro? “Non so come sarà il mio futuro – ha ammesso Demi -. Non so se avrò bambini quest’anno o tra dieci anni. Non so se li farò con un partner o meno. Non so se vedo la mia futura famiglia con un uomo o con una donna – ha continuato la popstar -, ma so solo che a un certo punto vorrei una famiglia. Se non succede in questo decennio, magari nel prossimo. Vedremo. Ma vorrei iniziare a fare più cose che mi rendono felice e preoccuparmi meno del successo”.