Denny Mendez contro Elisabetta Gregoraci: “Nel 2002 fu proprio lei a soffiarmi il posto perché raccomandata da Briatore”

Denny Mendez si è inserita nella querelle mediatica tra Elisabetta Gregoraci e Nicola Savino sul caso L’Altro Festival, svelando un aneddoto molto scomodo e scottante sui social. Una rivelazione molto fragorosa!

Denny Mendez - Foto: Instagram Denny Mendez - Foto: Instagram

Miss Italia 1996 ha rivelato ai suoi follower che diversi anni fa fu proprio Elisabetta Gregoraci a soffiarle il posto di conduttrice di un programma tv di Rete4 perché raccomandata dal suo ex marito Flavio Briatore.

L’attrice ed ex modella dominicana con cittadinanza italiana ha dichiarato: “Ho letto le notizie dall’Italia: Elisabetta Gregoraci viene esclusa dal Dopo Sanremo. Purtroppo la vita non è facile per tutti cara Elisabetta. Io mi ricordo nel 2002 mi successe una cosa simile ed eri tu protagonista di questo fatto. Io ero andata a fare un’audizione per condurre Sipario (trasmissione di cronaca rosa che andava in onda su Rete4, ndr) ed era già tutto pronto per firmare il contratto”.

Per poi aggiungere: “A quei tempi il nostro amico Emilio Fede era direttore del tg. Alla fine, ohibò, decisero senza darmi spiegazioni, anche se io le chiesi al direttore e alla rete, che non sarei stata più io la conduttrice. E chi hanno messo a condurre? Te”.

Denny ha poi sferrato l’ultimo colpo basso: “Capisco benissimo cosa significa quando ti tolgono una possibilità all’ultimo momento. La ruota gira. Per fortuna noi abbiamo altre possibilità, ma non è facile… A quei tempi chiesi cosa era successo e mi dissero che la Gregoraci gli era stata imposta da Briatore. Io dico la ruota gira sempre”.