Diego Abatantuono e Giulia Begnotti si sono sposati dopo 33 anni di convivenza e due figlie. Dal suo primo matrimonio il celebre attore ha avuto Marta, 35, che si è sposata nel 2014 e che la prossima primavera lo rendera? nonno per la terza volta.

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi Diego ha parlato del suo 2020: «E? stato concepito mio nipote, si chiamera? Michelangelo e nascera? in primavera. Mia figlia mi rendera? nonno per la terza volta. Ho gia? due nipotine. Le adoro e purtroppo non le vedo da quasi un anno, perche? noi siamo molto ligi alle regole sanitarie. Mi mancano da morire e questo film su Babbo Natale e? dedicato soprattutto a loro. Un maschietto pero? ci voleva proprio, cosi? me lo portero? allo stadio. Tanto li riapriranno un giorno, giusto?».

Poi si è soffermato sulla sua vita sentimentale e familiare: «Giulia mi ha dato due splendidi figli di cui sono molto orgoglioso. Uno di loro, tra l’altro, lavora nel mondo del cinema […] Giulia e io ci siamo sposati. Mi scusi se non gliel’ho comunicato personalmente. Ma ora puo? dirlo a tutti i lettori di Oggi».

Auguroni alla coppia vip del jet set nazionale anche da parte di tutta la nostra redazione! Congratulazioni!