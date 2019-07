Ed Sheeran e Cherry Seaborn si sono sposati a dicembre 2018: arriva la conferma ufficiale da parte del celebre e amatissimo cantante britannico. Una cerimonia nuziale molto romantica e molto riservata, celebrata nella loro casa nel Suffolk, in Inghilterra, davanti a 40 ospiti, tra amici e familiari.

La star musicale di Perfect e la sua ex compagna di liceo sono diventati marito e moglie prima di Natale 2018.

Nel rispondere a una domanda su uno dei suoi nuovi brani, Remember the Name, il cantante ha fatto riferimento a una strofa: Mia moglie indossa il rosso, ma sta meglio senza il rossetto. «In realtà l’ho composta prima che io e Cherry ci sposassimo», ha dichiarato in una video intervista a Charlamagne The God, condivisa sul suo canale Youtube, «con la consapevolezza che, quando sarebbe uscita, saremmo già stati marito e moglie».

Dopo il periodo delle scuole, Ed Sheeran e Cherry Seaborn si sono rincontrati un 4 luglio, giorno dell’indipendenza americana, a casa di Taylor Swift a Rhode Island e dal 2015 fanno coppia fissa.

Ora i fan della coppia vip attendono l’annuncio della gravidanza di Cherry.

Redazione-iGossip