Eleonora Pedron sogna il matrimonio con Fabio Troiano. L’ex Miss Italia ha rivelato al settimanale Oggi che il suo ex compagno, Max Biaggi, era contrario alle nozze.

La mamma vip di Ines, 10 anni, e Leon 9 ha infatti rivelato: “Siamo stati insieme 12 anni, ma lui era contrario al matrimonio. Tra noi i rapporti sono buoni. Devono esserlo, lo dobbiamo ai nostri figli”.

Oggi la showgirl e conduttrice tv di “Belli dentro e fuori”, programma in cui si parla di benessere e alimentazione in coppia con la giornalista Margherita De Bac su La7, ha poi descritto la sua relazione d’amore con l’attore Troiano: “Ci siamo incontrati in treno, viaggiando da Roma a Milano. Io avevo ritardato la partenza e lui l’aveva anticipata. Così ci siamo ritrovati nella stessa carrozza, seduti vicini. Per tutto il viaggio non ci siamo parlati. Abbiamo cominciato a chiacchierare all’arrivo, e poi da lì è cominciato tutto. Ci siamo innamorati. Fabio poi mi ha confidato che gli piacevo da sempre. E oggi il piacere è reciproco”.

Troiano è di casa a Roma, Eleonora Pedron a Montecarlo. “Non viviamo insieme e ognuno di noi segue i proprio impegni – ha spiegato la presentatrice tv -. Quando avrò un anello di fidanzamento, metterò uno striscione sul terrazzo. La vita a volte riserva sorprese. Per ora però va bene così, anche se il matrimonio è sempre stato tra i miei sogni”.