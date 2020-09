Elettra Lamborghini è ingrassata e gonfia a poche settimane dal suo matrimonio

Elettra Lamborghini è apparsa ingrassata e un po’ gonfia a poche settimane dal suo matrimonio con dj Afrojack. La regina italiana del twerking ha un po’ esagerato con il cibo negli ultimi tempi e il suo peso e forma fisica ne hanno risentito.

Nelle sue Instagram Stories ha annunciato: “Quello che abbiamo mangiato io e il mio maschio Dio solo lo sa. Da domani inizierò il mese detox prima del mio matrimonio. Più o meno vi dirò i trattamenti, quello che mangerò e i miei allenamenti”.

Niente fascia che stringe l’addome. “Sono gonfia come una tacchina, quindi evito – ha precisato Elettra -. Mi sgonfio due giorni e poi torno a rimetterla… quindi fascia + crema per suini”.

Poi si è lasciata andare a una dedica molto romantica dedicata al suo uomo e futuro marito, Nick van de Wall. Dopo un breve fidanzamento sono prontissimi alle nozze: “Perché è un ragazzo d’oro e al giorno vanno tenuti stretti, ha tutto ciò che non ho mai trovato in nessun altro… C’è chi è stato insieme 10 anni e sente di non aver mai conosciuto l’altro e chi, come me e il mio ragazzo, condivide tutto. Noi non abbiamo segreti e abbiamo dei progetti di vita in comune futuri. Penso dipenda tutto dalla qualità del tempo trascorso insieme”.

Auguri!