Elisa De Panicis festeggia il compleanno con le amiche in pieno lockdown: è polemica

Elisa De Panicis festeggia il suo 28esimo compleanno in grande stile e sfarzo con le amiche in pieno lockdown nella capitale meneghina. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha condiviso diverse foto della sua spettacolare festa di compleanno su Instagram, scatenando una valanga di polemiche. Party megagalattico in un noto albergo, The Roof Milano.

Brindisi, risate e nessun distanziamento sociale, nessuna mascherina, ma tanti baci e abbracci, cori di auguri e divertimento sfrenato per tutti gli invitati al vip party di Elisa De Panicis.

Alla festa hanno preso parte la showgirl Mila Suarez, Carla Cruz, la modella e influencer Elena Gusmeroli e lo youtuber Sasha Burci, componente del gruppo Mates.

Il popolo del web si è scagliato duramente contro l’ex gieffina vip. Lei ha respinto le critiche a Giornalettismo: “Io vivo tra la Spagna e l’Italia. Sono tornata a Milano, ho fatto un party al Roof Milano, ho invitato i miei amici: tutti hanno fatto il tampone, prenotato una stanza e poi cenato in terrazza. Mica eravamo solo noi. C’erano almeno 50 persone sedute in altri tavoli. La scorsa settimana altre influencer come Chiara Biasi e Gilda Ambrosio hanno fatto la stessa identica cosa al Bulgari Hotel – ha proseguito -. Io ero in Spagna, ho visto le loro stories, e ho pensato che in Italia fosse tutto ok”.

Perché ha condiviso le storie sui social? “Non volevo fare le stories su Instagram – si è giustificata -, però sono stati gli stessi gestori del locale a propormi lo scambio merce. Facendo le stories, risparmiavo il 20%. Alla fine il pagamento era sulle mia spalle, quindi le ho fatte”.

I gestori dell’hotel in questione hanno confermato a Giornalettismo che il party è costato 812 euro e vi hanno partecipato 10 persone. Sul coprifuoco violato hanno asserito: “Ma loro erano clienti dell’hotel e noi garantiamo servizio 24 ore su 24. Il coprifuoco vale per un locale esterno, non per un hotel. All’una quando i miei ragazzi mi hanno chiamato, perché loro volevano far feste, io ho detto chiudete tutto”.

Elisa ha poi aggiunto su Instagram Story: “Ragazzi, vivere in hotel, quindi dormire in un albergo, non è reato, è lecito. Ovviamente la cena era nel ristorante dell’hotel. Ogni partecipante aveva ovviamente una stanza pagata. Grazie, evitiamo di diffondere odio e amiamoci di più, siete il mio regalo più bello”.

Ma le polemiche non si placano in Rete…