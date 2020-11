Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore devono onorare un contratto prematrimoniale dopo la separazione? Il gossip è esploso in queste ultime settimane durante una puntata del Grande Fratello Vip 5 su provocazione di Alfonso Signorini. Su questo presunto contratto prematrimoniale dell’ex coppia vip del jet set nazionale ha espresso la sua opinione il giornalista, autore tv e conduttore radiofonico Gabriele Parpiglia.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore - Foto: Facebook Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore - Foto: Facebook

Alcuni giorni fa Parpiglia ha dichiarato a Casa Chi: “Il contratto c’è ed è un contratto prematrimoniale come se ne firmano tantissimi tra coppie che si sposano. Esiste come in tutte le altre coppie, ovviamente secondo quelli che sono i parametri dell’amore… in primis tutela loro figlio Nathan Falco”.

Il giornalista ha spiegato: “Solo una relazione duratura di due anni, poteva essere da parte di entrambi, un qualcosa da rendere ufficiale e poter intraprendere un nuovo percorso di famiglia per la crescita del figlio. Sotto quella data c’erano delle clausole firmate da entrambi”.

Che cosa prevede l’accordo? “Che il figlio Nathan – ha concluso Parpiglia – debba essere lasciato fuori dai riflettori da eventuali flirt e amorazzi. Di certo questo accordo non è stato rispettato in passato perché Elisabetta Gregoraci ha avuto in passato una storia con Francesco Bettuzzi”.

