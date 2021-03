Elisabetta Gregoraci rivela: “Ho scoperto la mia capacità di reazione quando vengo attaccata”

Elisabetta Gregoraci ha rivelato che grazie all’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip 5 ha scoperto la sua capacità di reazione quando viene attaccata. La famosa conduttrice tv e showgirl è entrata nel Grande Fratello Vip soprattutto per la presenza di Alfonso Signorini come conduttore.

“Ho sempre lavorato – ha spiegato in un’intervista a Chi – anche la scorsa estate con Battiti Live. Ma desideravo farmi conoscere al pubblico in modio diverso, far vedere la vera Elisabetta. Per questo, dopo aver rifiutato tanti reality, ho accettato il GF Vip. Alfonso ha toccato le corde giuste”.

Ora la mamma vip di Nathan Falco, Elisabetta Gregoraci, si sente diversa: “Mi sento più sicura, questo reality ha turato fuori una parte di me che molta gente non conosceva, ma anche una capacità di reazione che ho saputo dimostrare in certe circostanze, quando venivo attaccata. Cercherò di fare cose in linea con questa nuova consapevolezza, il pubblico mi sta dimostrando grande calore”.

Per la vittoria finale del GF Vip aveva diversi preferiti: Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta.