Elodie è innamorato pazza di Marracash: “Non ho mai amato nessuno così”

Elodie è innamorato pazza di Marracash. La 30enne cantante e valletta del Festival di Sanremo 2021 ha parlato della sua love story con il 41enne rapper al magazine Icon.

CONSIGLIO DEL GIORNO Investi copiando i migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO!

L’ex star del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, ha dichiarato: “Penso che questa che sto vivendo sia la storia della mia vita. Ci sono dei momenti dove tutto si incastra perfettamente. Capita poche volte, anzi, potrebbe anche non capitare mai, ci vuole un po’ di fortuna”.

Elodie ha poi parlato della sua relazione con Marracash in questi termini: “Non ho mai amato nessuno così e non mi vergogno a dirlo. Non ci prendiamo sul serio ma facciamo molto sul serio. Che poi fare sul serio non significa per forza fare figli o sposarsi ma rispettarsi, crescere insieme”.

Per ora vive un periodo d’oro: “Io credo che le donne possano fare tutto tranquillamente, credendoci e ottenendo risultati, in tutti i campi. Se la mia storia serve a incoraggiare qualcun’altra, questo mi rende felice”.

Che tipo di cantante vuole essere? “Sto provando a fare una cosa che in qualche modo non c’è – ha spiegato Elodie -, lavorare su un modo di fare musica che in Italia non si vedeva da tanto tempo. E’ molto ispirato alle donne italiane dello spettacolo degli Anni 60 e 70, quando il personaggio era importante tanto quanto la musica… è un modo di essere artista più a 360 gradi, dove la musica sposa la moda, un personaggio, un look, un’idea precisa di intrattenimento e di personalità… è bello ispirarsi a donne che hanno fatto grandi cose in questo Paese dal punto di vista artistico. Io ci tengo particolarmente e sto cercando di farlo, ovviamente con le mie potenzialità, le mie debolezze e i miei punti di forza”.