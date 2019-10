Emma Marrone è single da due anni. La cantante pugliese è reduce da un intervento chirurgico per una malattia, di cui non ha voluto parlarne pubblicamente. La vincitrice del Festival di Sanremo e di Amici di Maria De Filippi sente la mancanza di una persona che si prenda cura di lei.

Che cos’è per lei l’amore? “Qualcuno che ti chiede se hai fame – ha detto Emma -, se hai mangiato, se può prepararti qualcosa di buono. Mi manca essere amata, assolutamente sì”.

Poi ha rivelato: “Mi rendo conto di amare una persona profondamente quando non cerco il controllo. Amore è quando rischi di mandare a pu**ane tutta la tua vita”.

Dopo le relazioni con il ballerino Stefano De Martino e l’attore Marco Bocci, Emma non sembra essere molto ottimista: “Probabilmente resterò sola per tutta la vita, ma non voglio cambiare la mia visione dell’amore”.

