Eros Ramazzotti contro il gossip: “Decido io di dire ai miei figli chi è la mia nuova compagna”

Eros Ramazzotti si è pubblicamente scagliato contro il mondo del gossip ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

Negli ultimi mesi è finito spesso al centro della cronaca rosa per presunti flirt e liaison segrete dopo la fine del suo secondo matrimonio con la bellissima e sensuale modella Marica Pellegrinelli. Il celebre cantautore italiano ha dichiarato senza mezzi termini: “Sono io che decido di dire ai miei figli chi è la mia nuova compagna”.

“Ogni due settimane mi attribuiscono un nuovo flirt. Mia figlia legge, viaggia molto in internet, capita che legga una cosa così e mi venga a fare domande. E cosa gli dico?”, ha affermato Eros riferendosi alla sua primogenita, Aurora Ramazzotti, 23 anni, avuta dalla prima moglie Michelle Hunziker.

Per poi aggiungere: “Se non posso mettere piede fuori casa che mi fanno le foto e mi attribuiscono una nuova fiamma, non si può far niente, non c’è rimedio. Quando una società funziona così, cosa puoi fare. Se cambierò numero di telefono, vuol dire che avrò incontrato la donna giusta. Se fossi da solo, se non avessi i figli, me ne fregherebbe poco… è pubblicità. Ma ci sono i miei figli, è diverso. Io non posso avere una amica”.

Ramazzotti ha poi proseguito: “Perché se ho un’amica è subito quella con cui sto. Io a 17 anni sono arrivato a Milano, a 20 ho avuto il primo successo, per cui ho passato quel periodo lì senza avere molti amici e soprattutto amiche. Poi ci sono state tante amiche, perché avevo successo, purtroppo. Poi mi sono fidanzato, adesso se io esco con una a prendere un caffè sono sempre preso di mira”.

E infine ha concluso: “Quando ho conosciuto Marica l’ho fatta conoscere ad Aurora. Ma tutte le altre storie e le cose che ho avuto prima me le sono tenute per me… è giusto che sia io a decidere quando dire ai miei figli chi è la mia nuova compagna”.