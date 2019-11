Fabrizia De Andrè ha fatto pace con suo padre Cristiano. Dopo anni di scontri e litigi, la 32enne e il cantautore 56enne hanno superato vecchie ruggini e sono tornati più sorridenti e uniti che mai sui social.

“Chi si appartiene, si ritrova #fabriziadeandre #familytime #papi #happiness #daddy #love #lunchtime #buenastardes #besitos”, ha scritto Fabrizia nel posto che la ritrae con il padre Cristiano De Andrè su Instagram.

Ora sono in molti ad augurarsi che anche sua sorella Francesca possa far pace con suo padre Cristiano, dopo anni di battaglie legali e attacchi a mezzo stampa. Ma l’ex concorrente del Grande Fratello, che è tornata insieme a Giorgio Tambellini, ha ribadito nei salotti tv di Barbara D’Urso di non avere alcuna intenzione di fare pace con lui.

Come andrà a finire?

Redazione-iGossip