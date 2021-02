Fabrizio Corona e Asia Argento tornano a fare faville sui social: e il finto matrimonio con Lia Del Grosso?

Fabrizio Corona e Asia Argento tornano a fare faville sui social… Come ha scritto l’agente dei paparazzi e personaggio tv, i due sono “amici con turbamento”. Tra loro non c’è solo amicizia, ma qualcosa che va oltre e coinvolge anche la sfera fisica. Siparietti piccanti e provocanti tra l’ex concorrente de La Fattoria e l’ex giudice di X Factor.

Sigaretta accesa e i tatuaggi in mostra, avvinghiati in un abbraccio e con la mano di lui sulle parti intime di lei. Asia Argento e Fabrizio Corona hanno sempre puntato sulle provocazioni e sanno bene come tenere vivo l’interesse dei follower, che nei commenti si dividono tra chi li adora e chi li detesta.

Non si parla però più del finto matrimonio tra Fabrizio Corona e Lia Del Grosso. Una classica “markettata” in perfetto stile Corona, come hanno scritto diversi utenti sui social.