Federico Fashion Style ribadisce: “Non sono gay, ma sono così bello che piaccio a tutti”

Federico Fashion Style ha ribadito di non essere gay, ma ha rivelato di ricevere diverse proposte e avance da uomini e donne. A Gay.it ha dichiarato: “Se ho ricevuto avances da parte del mondo maschile? La cosa mi diverte! Vuol dire che sono così bello che piaccio a tutti”.

Lo stylist non è d’accordo con chi vuole che i vip facciano coming out a tutti i costi: “Io rispetto e condivido, a pieno, il suo volere. Siamo a pochi giorni dal 2020 e non capisco perché uno debba necessariamente raccontare tutto a tutti. Viva l’amore, le sue mille sfumature, ma anche la libertà di scegliere se parlare, o meno, del proprio privato”.

E voi che cosa ne pensate? Siete d’accordo con Federico?