Fedez festeggia 30 anni con Chiara Ferragni nel deserto dell’Oman

Fedez ha festeggiato 30 anni con la moglie Chiara Ferragni nel deserto dell’Oman. Un compleanno minimal, un po’ sottotono, per il famoso rapper in compagnia di alcuni amici, tra i quali l’ormai inseparabile Luis Sal.

La celebre stilista, fashion blogger e modella italiana ha scritto una bellissima dedica romantica al marito.

“Il trentesimo compleanno più felice alla mia persona – ha scritto Chiara -, alla mia anima gemella e al mio migliore amico Fedez. Sono così orgogliosa di te, della nostra relazione e di tutto ciò che abbiamo costruito insieme in soli tre anni. Grazie per avermi reso la mamma e la moglie più felice – ha proseguito la mamma vip -. Grazie per aver realizzato i miei sogni. Grazie per aver capito chi sono e per supportarmi sempre. Quando ti guardo posso solo pensare ‘è la mia persona, non potrei avere nessun altro che mi faccia sentire così. Sei famiglia e sei casa e mi rendi orgogliosa ogni giorno – ha concluso -. Ti amo raviolito”.

Redazione-iGossip