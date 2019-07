Filippo Nardi non ha problemi a mostrarsi senza veli. L’ex concorrente del Grande Fratello ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi ama vivere “all nature”. Il famoso deejay e personaggio televisivo è un nudista convinto?

L’ex naufrago vip anche al programma tv di Italia 1, Le Iene, ha ribadito di essere a suo agio in versione nature: “Non ho problemi a mostrarmi. Se qualche mio filmato finisce online? Non mi importa se altri si divertono guardando miei ipotetici video. Se mi dovessero ricattare? Riderei e gli direi ‘grande passami il filmato e lo metto su Instagram’. Io non ho problemi con il mio corpo, dico davvero”.

Non a caso alcuni giorni fa ha condiviso su Instagram Story alcuni scatti della sua bollente doccia senza veli…

Redazione-iGossip