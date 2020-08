Flavio Briatore è in love con Maria Ludovica Campana. Il settimanale di gossip Chi ha immortalato il potente e ricco manager con la sua nuova fiamma. I due si sono conosciuti grazie a un amico comune, a cena, a Porto Cervo dove Briatore si è trasferito da poche settimane, nella sua nuova, lussuosa villa, insieme con il figlio Nathan Falco, per trascorrere le vacanze con lui.

Maria Ludovica Campana ha 24 anni ed è laureata all’Istituto Marangoni, a Milano, e ha già creato un brand moda tutto suo, Amourè Swimwear, oltre ad avere una collaborazione con il brand di costumi da bagno Botanical Beach Babes.

Maria ha un fisico prorompente e mozzafiato, che non passa inosservato e che le ha permesso di arrivare in finale a Miss Italia nel 2014. Il sito di attualità e gossip Dagospia ha bollato subito questo gossip come il classico copione di Flavio: “Ditegli che a 70 anni è ora di cambiare copione”.

Semplice flirt estivo o nuovo amore per Briatore? Lo scopriremo molto presto!