Francesca Cipriani pronta per una nuova operazione: “Sarò una via di mezzo fra Barbie e Kim Kardashian”

Francesca Cipriani è pronta per una nuova operazione. L’ex pupa e showgirl ha annunciato che sarà una via di mezzo fra Barbie e Kim Kardashian. L’ex concorrente maggiorata del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi ha deciso di ricorrere di nuovo all’aiuto del chirurgo.

Ospite nel salotto tv di Barbara d’Urso, Pomeriggio Cinque, la co-conduttrice del programma La pupa e il secchione e viceversa ha annunciato: “L’11 marzo divento Barbie. Tutti i chili della pandemia, il chirurgo li porterà via. Farò una liposcultura, una vita strettissima Kim Kardashian. Poi farò glutei molto strong. Insomma, mi trasformerò in una via di mezzo tra una Barbie e Kim Kardashian!”

Naturalmente l’annuncio ha scosso la celebre e popolare conduttrice, che l’ha pregata di non sottoporsi all’intervento e gran parte degli ospiti presenti, assolutamente non convinti dell’ennesimo progetto chirurgico di Francesca Cipriani, ma lei è apparsa piuttosto convinta e determinata.

