Francesca De André critica il papà Cristiano: “Non mi ha mai cercata davvero”

Francesca De André ha nuovamente criticato il papà Cristiano al settimanale Vero poiché non l’ha mai cercata veramente. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi non ha nessuna intenzione di riavvicinarsi a lui dopo i tentativi (non andati a buon fine) del passato.

Francesca De André - Foto: Facebook Francesca De André - Foto: Facebook

L’ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato alla rivista: “Mio padre non mi ha contattata personalmente. Sono scenette che fa per accaparrarsi la parte mediatica. Non mi ha mai cercata davvero. Le mie sorelle in vacanza con lui? Lo fanno sempre. Tornano da lui e poi ci litigano di nuovo. Io ho una visione più chiara di come stanno le cose. Quello che ha fatto non lo cancella nessuno, non sarà una vacanza in Sardegna a sanare le cose”.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, procede tutto a gonfie vele con il modello ed ex gieffino Gennaro Lillio, conosciuto proprio all’interno della casa del reality di Canale 5. Francesca ha dichiarato che con Gennaro è un bel momento.

Redazione-iGossip