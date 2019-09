Francesca De André e Giorgio Tambellini sono tornati insieme. I loro ritorni di fiamma non si contano più e hanno ufficializzato la reunion a Domenica Live. La coppia si era infatti lasciata durante la passata edizione del reality show di Canale 5, il Grande Fratello.

Giorgio aveva ammesso un tradimento e Francesca si era fidanzata con il modello campano Gennaro Lillio. Ora tra i due è di nuovo amore.

Ma questa notizia non è stata accolta bene dal popolo della Rete. Sono davvero in molti a credere che sia soltanto una trovata pubblicitaria per rimanere sulla cresta dell’onda e, come direbbe l’irriverente vamp di Uomini e Donne Tina Cipollari, per fare business!

E voi che cosa ne pensate?

Redazione-iGossip