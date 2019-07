Francesco Monte ribadisce: “Non ho mai e poi mai tradito Giulia Salemi”

Francesco Monte ha ribadito ancora una volta di non aver mai e poi mai tradito la sua ex fidanzata, la showgirl e modella Giulia Salemi. L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne è finito al centro delle polemiche per la sua nuova love story con la modella pugliese Isabella de Candia ed è stato criticato e offeso pesantemente dai fan dell’ex gieffina sui social.

L’ex protagonista dello scandalo canna-gate all’Isola dei famosi ha rilasciato un un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha dichiarato: “Io ho smentito tutto! Tutti i flirt che mi sono stati attribuiti in trenta giorni ma soprattutto la voce del tradimento. Vorrei fosse chiaro, non ho mai e poi mai tradito Giulia!”.

Poi ha respinto tutte le accuse e gli attacchi dei fan della showgirl: “I social ormai sono una zona franca in cui ognuno fa e dice quello che vuole. D’altronde, nel mondo dello spettacolo si sa da una vita: il novanta per cento delle cose che escono sono finte, inventate, costruite. Se la gente mi segue – ha aggiunto -, si fida di quello che dico io e dà retta a me. Se poi vuol credere a quello che dicono i giornalisti e quattro persone che si creano i film, è un altro conto. Basta un semplice like per montare una storia. La realtà è un’altra, ma consiglio di non confondere la realtà reale con la realtà virtuale. Anche noi abbiamo una vita privata, come tutti, e non siamo obbligati a condividerla”.

I fan erano molto legati all’ex coppia formata da Giulia e Francesco. A tal proposito l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha asserito: “Perché c’è un attaccamento morboso alla coppia, alla vecchia coppia. Mi fa piacere, ma a tutto c’è un limite. Io non posso ritrovarmi su lnstagram minacce di aggressione con l’acido sotto casa mia o una serie di cose di cui ho parlato, ma non ho pubblicato gli screen, perché a fare la figuraccia sarebbero queste persone – ha sottolineato Monte -, che scrivono con i loro profili. Tanta gente ha voluto ricamare sopra a queste situazioni, perché io uso il silenzio, ma non sempre funziona. E per questo ho deciso di dire la mia. Non mi hanno dato fastidio tanto i flirt, ma essere definito un traditore. Non sono io, non fa per me. Sono una persona molto rispettosa, e se qualcuno vuole per forza immaginare che ci sono motivazioni assurde dietro la chiusura di una relazione, non sempre è così… è più esaltante, forse, immaginare storie oscure e strane, ma non è così. La vita è molto più semplice di come viene raccontata”.

L’ex tronista tarantino crede molto nella lealtà e nella fedeltà pertanto non accetterebbe mai di essere tradito o di tradire.

Per quanto riguarda il suo futuro televisivo, Francesco Monte sta studiando recitazione per prepararsi al meglio per la prossima edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti.

Redazione-iGossip