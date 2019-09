Franco Oppini smentisce Alba Parietti: “Siamo in ottimi rapporti”

Franco Oppini ha smentito le ultime dichiarazioni social dell’ex moglie Alba Parietti, che si è indignata per essere stata etichettata come una “donna facile”, al settimanale di cronaca rosa Nuovo, mettendo definitivamente la parola fine ai pettegolezzi.

“Io e Alba siamo in ottimi rapporti – ha detto il papà vip di Francesco -. Non mi interessa fare questo tipo di polemica con lei. Le mie parole sono state completamente travisate, in una interpretazione che non corrisponde al mio pensiero. Quindi non parlerò più della mia storia con Alba con nessuno”.

Anche Alba Parietti ha voluto chiudere ogni sorta di polemica con un post pubblico su Instagram: “Mi spiace seppure con delicatezza senza intenzione di ferire né Franco Oppini né Ada, sua moglie, averlo sottoposto a una gogna mediatica che meritava l’intervista, a dire poco indelicata, ma nessuno di noi meritava, perché ci adoriamo tutti. Chiedo scusa per aver sottovalutato l’effetto social. Chiedo scusa se ho arrecato dispiacere. Ma non bisogna mai sottovalutare la sensibilità delle cosiddette donne forti , troppo spesso bersaglio di volgarità e cattiveria”.

Redazione-iGossip