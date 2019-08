Funerale Nadia Toffa, Gianluigi Nuzzi su Instagram: “Ma chi se ne frega di chi era assente”

Al funerale dell’ex conduttrice e inviata delle Iene, Nadia Toffa, erano assenti tanti dirigenti e star tv di Mediaset. Assenze importanti sottolineate in una lettera durissima pubblicata da una fonte interna di Mediaset a Dagospia, facendo esplodere la polemica in Rete e sulla carta stampata.

Nadia Toffa - Foto: Facebook Nadia Toffa - Foto: Facebook

Sulla questione è intervenuto il conduttore tv di Rete4, Gianluigi Nuzzi, che ha pubblicato un post su Instagram in cui ha espresso la sua opinione.

Il presentatore di Quarto Grado ha spiegato: «Francamente tutte queste polemiche sui social su chi c’era o non c’era al funerale di Nadia le trovo così piccole modeste e fuori luogo rispetto al ricordo di chi non c’è più». Per poi concludere: «Ma chi se ne frega se tizio o caio c’erano o meno in un momento così!?! Volgiamo gli occhi al bello e non sputiamo sentenze facili e scontate».

Il suo post social ha spaccato in due il popolo della Rete, tra chi sostiene la sua opinione e chi l’accusa di scarsa sensibilità e rispetto nei confronti di una grande professionista di Mediaset. E voi che cosa ne pensate?

Redazione-iGossip