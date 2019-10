Gabriel Garko denuncia una truffa sui social: “C’è qualcuno che si spaccia per me chiedendo soldi”

Gabriel Garko ha denunciato una truffa sui social. Il sex symbol del cinema e della tv italiana ha rivelato che c’è qualcuno che si spaccia per lui, chiedendo soldi.

Il famoso e popolare attore ha dichiarato: “Buongiorno a tutti, sono stato informato da diverse persone che c’è qualcuno che si spaccia per me, addirittura chiedendo soldi in prestito. Vorrei informarvi che oltre a questo profilo che gestisco personalmente, io non ne uso altri… chiunque decidesse di rispondere ad altri profili con il mio nome oltre che a questo, è libero di farlo… sapendo che dietro non ci sono io… uno di questi che farò bloccare è gabrielgarko_official.1 Quel.1 è di troppo”.

Il post social di Garko contro coloro che creano profili fake per lucrare sui vip ha fatto rapidamente il giro della Rete.

Redazione-iGossip