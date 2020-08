Gianluca Grignani e Francesca Dell’Olio si sono separati dopo 17 anni. La notizia è stata diffusa dal sito di attualità e gossip Dagospia, secondo cui si sarebbero separati durante il lockdown. A prendere la decisione finale sarebbe stata Francesca Dell’Olio. L’ex coppia vip del jet set nazionale ha quattro figli: Ginevra, Giselle, Giosuè Joshua e Giona.

I motivi che hanno portato alla separazione restano per ora ignoti. Sia Gianluca sia Francesca non hanno né smentito né confermato la notizia diffusa da Dagospia. Per la verità non hanno rilasciato nessuna comunicazione ufficiale sulla fine del loro lungo amore.

Il famoso e popolare cantante rock sembra essere molto preso dai suoi impegni professionali. Grignani sta infatti lavorando al prossimo disco. Intanto è attivissimo sui social, dove saltuariamente delizia i fan con esibizioni live.

Ragazze e ragazzi continuate a seguirci per saperne di più sulla vita pubblica e privata di Gianluca Grignani e degli altri vip dello show business nazionale e internazionale.