Gianni Sperti ha bacchettato Paola Barale dalle pagine di Uomini e Donne Magazine, dopo le dichiarazioni al vetriolo della showgirl rilasciate a Live – Non è la D’Urso.

Gianni Sperti - Foto: Facebook Gianni Sperti - Foto: Facebook

L’ex valletta di Mike Bongiorno aveva utilizzato parole dure nei confronti dell’ex marito Gianni Sperti e dell’ex compagno Raz Degan.

Ora l’opinionista fisso di Uomini e Donne ha voluto lanciare un chiaro messaggio alla sua ex moglie: “Dopo quasi vent’anni penso sia inutile parlare di Paola, della quale ho un ricordo positivo. La mia vita è andata avanti e la sua pure. Io oggi sono felice e sereno e le auguro la stessa felicità, ma non ha più senso parlare della nostra storia, il pubblico giovane non sa nemmeno di cosa stiamo parlando”.

L’ex ballerino professionista di Buona Domenica, interpellato sui suoi sentimenti, ha aggiunto: “Ci sono stati tanti cavalieri e tante dame che hanno lasciato un segno nella mia memoria, ma la donna con la quale ho sofferto e che mi ha trasferito tutto l’amore che ha provato è sicuramente Ida Platano“.