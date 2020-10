Gigi Hadid e Zayn Malik sono diventati genitori per la prima volta. Prima figlia per la top model e l’ex cantante dei One Direction. I due genitori vip hanno condiviso alcuni scatti social della primogenita sui social. Il famoso e amatissimo cantante ha scritto: “La nostra bambina è qui, sana e bella. Provare a esprimere a parole come mi sento in questo momento sarebbe un compito impossibile. L’amore che provo per questo piccolo essere umano è oltre la mia comprensione, grato di conoscerla, orgoglioso di chiamarla mia e grato per la vita che avremo insieme”.

La sorella maggiore della top model Bella Hadid ha spiegato: “La nostra bambina è arrivata sulla terra questo fine settimana e ha già cambiato il nostro mondo. Sono così innamorata”.

Le due star dello show business mondiale stanno insieme da novembre 2015. A marzo 2018 si sono temporaneamente separati. Lo scorso gennaio è arrivato il ritorno di fiamma e ora hanno messo su famiglia.

Congratulazioni!