Giordana Angi rivela: “Sì sono fidanzata con una ragazza non famosa”

Giordana Angi ha rivelato di non essere più single. Una delle protagoniste dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5, ha dichiarato al settimanale di gossip Novella 2000 di essere felicemente fidanzata con una ragazza non famosa.

La coach di Amici Celebrities, che ha pubblicato lo scorso 11 ottobre il suo primo album intitolato Voglio essere tua, ha asserito: “Se sono innamorata? Sì, ma non la conoscete perché lei non è famosa. Per ora preferisco però non fare il suo nome”.

I brani inseriti nel suo primo disco non sono dedicati alla sua compagna. “Lola? Questa è una canzone che avevo scritto un po’ di tempo fa – ha detto Giordana – e a cui ho rimesso mano per questo album. È una storia immaginaria”.

Il successo le ha dato un’ulteriore conferma su chi sono i veri amici: “Quelli che vogliono salire sul carro si riconoscono, perché si agitano, mentre, i veri amici non hanno bisogno di farsi vedere”.

Redazione-iGossip