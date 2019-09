Giorgio Mastrota e Floribeth Gutierrez si sposano: matrimonio in montagna nel 2020

Giorgio Mastrota e Floribeth Gutierrez si sposano. Matrimonio in montagna a Bormio nel 2020 per il re delle televendite e la sua dolce compagna. L’ha annunciato Mastrota al settimanale Oggi.

“Abbiamo già fissato tutto – ha detto Giorgio – ci sposeremo a Bormio, in Comune, nel settembre del 2020. E faremo una festa ‘montagnina’, con i pizzoccheri superstar: niente ostriche e gamberoni, tanta Sassella e bresaola come se piovesse”.

Si sposeranno in montagna, circondati dai loro affetti più cari: i loro due figli, Matilde 6 anni e Leonardo, 21 mesi, la figlia Natalia Jr. e il figlioletto Mario, di appena 15 mesi. Non ci sarà la showgirl Natalia Estrada. “Non avrebbe senso – ha detto Mastrota – dopo una separazione un po’ rancorosa, i nostri mondi semplicemente non coincidono più. Ma di Natalia ho uno splendido ricordo. Sono stato innamoratissimo di lei, sarei un idiota a dire che quegli anni sono stati buttati: quegli anni sono stati pazzeschi!”.

Lui vive con la sua famiglia a Bormio: “Ho preso la residenza, mi sono già ambientato. Il 9 settembre il piccolo Leo ha cominciato l’inserimento al nido, Pochi giorni dopo Matilde ha iniziato le elementari. Io farò il pendolare: ho chiesto di ‘accorpare’ le telepromozioni, in modo da passare metà settimana qui e metà a Milano”.

Redazione-iGossip