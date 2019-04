Giorgio Tambellini è il fidanzato di Francesca De André

Giorgio Tambellini è il fidanzato dell’attuale concorrente del Grande Fratello 16, Francesca De André. Ha 35 anni, è di Lucca e la sua famiglia è proprietaria di un autonoleggio in Toscana.

L’ha rivelato la stessa ex naufraga vip dell’Isola dei famosi al settimanale Oggi prima di entrare nella Casa più spiata e chiacchierata d’Italia. Francesca De André e Giorgio Tambellini stanno insieme da un anno, ma lei ha tenuto nascosto finora la sua love story per preservarla.

“Nel mio passato avevo già vissuto esperienze dolorose – ha rivelato la nipote del compianto cantautore Fabrizio De André -, amori finiti malamente. Non volevo ricadere nello stesso errore. Questa volta, mi sono detta: devi essere sicura prima di lasciarti andare. Infatti per alcuni mesi ci siamo visti quasi di nascosto: andavo io a Forte dei Marmi a trovarlo oppure ci davamo appuntamento lontano da tutti e da tutto. Insomma, abbiamo lavorato bene, perché nessuno si è accorto di niente”.

Anche Giorgio ha scelto di ufficializzare la sua relazione con Francesca sui social, aprendo qualche settimana fa il suo profilo Instagram dove ha pubblicato come prima foto quella con Francesca e nella didascalia ha scritto: “Ciao ragazzi! Da oggi anch’io entro a far parte del mondo social, un po’ per forza un po’ per amore… Come sapete stasera la mia Francy entra al GF16 e sono pronto a sostenerla, come spero tutti voi. Mi raccomando seguitela e seguitemi. Buona giornata a tutti!”.