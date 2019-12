Giovanni Ciacci critica Bianca Guaccero: “Con lei a Detto Fatto mi sentivo ospite in casa mia”

Giovanni Ciacci è tornato a criticare la conduttrice tv e attrice Bianca Guaccero, rivelando che a Detto Fatto si sentiva ospite in casa sua. Secondo lo stylist gli attriti con Viale Mazzini sono incominciati dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle in coppia con Raimondo Todaro: “Ha dato molto fastidio questa cosa. La libertà dà sempre fastidio ma in Rai danno fastidio un sacco di cose – ha detto Ciacci a Il Giornale -. Ora sto da un’altra parte, mi diverto e lavoro benissimo. In generale io lavoro dove mi sento libero di esprimermi. A Rai2 non potevo più farlo e me ne sono andato”.

L’ex concorrente di Pechino Express ha poi asserito: “Lavorare con Caterina Balivo vuol dire lavorare con una prima donna, la conduttrice classica, tu fai la spalla della padrona di casa, la segui e dai il tuo. A Detto Fatto con Bianca Guaccero mi sentivo ospite in casa mia, quindi non è stata un’annata facile. Forse cercava un partner che cantava e che ballava ma io non sono bravo”.