Giulia De Lellis parla di Andrea Damante e Andrea Iannone a Verissimo

Giulia De Lellis ha parlato della nuova fidanzata di Andrea Damante e ha difeso a spada tratta il suo fidanzato Andrea Iannone a Verissimo. La web influencer ha utilizzato parole dolci nei confronti della nuova fiamma dell’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne.

A tal proposito l’ex gieffina ha dichiarato a Silvia Toffanin: “Spero sia felice. Vediamo quanto durerà. Ci siamo sentiti per gli auguri di Natale. Siamo rimasti in buoni rapporti. Abbiamo condiviso tanto e ci vogliamo bene”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha parlato anche del furto della vigilia di Capodanno: “Il giorno prima di Capodanno mi hanno rubato tutto, anche i regali di Natale. Mi sono spaventata molto perché nel 2019 è stato il terzo furto che ho subìto. È stato molto pesante! Consiglio a tutti di evitare di dire, come purtroppo ho fatto io, i propri spostamenti sui social”.

Per quanto riguarda la squalifica per doping del suo fidanzato, Giulia ha asserito: “È un momento particolare della sua carriera dove io non posso fare altro che stargli vicino. Siamo sereni perché sappiamo della sua innocenza. Lui è molto determinato a dimostrare questo e sono sicuro che ci riuscirà. Sono molto positiva perché conosco la persona e l’uomo. Mi dispiace per quello che leggo sui social perché Andrea ha un passato da sportivo modello. Spero si risolva tutto il prima possibile”.