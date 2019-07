Giulia De Lellis trasforma le corna in business: nel suo primo libro si parla di tradimento

Giulia De Lellis trasforma le corna in business. Nel suo primo libro si parla proprio del tradimento subìto dal suo ex fidanzato, l’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne e deejay Andrea Damante. Proprio lei che aveva confessato durante la sua esperienza come concorrente al Grande Fratello Vip di non aver mai letto un libro in vita sua, ora si è cimentata in questa nuova veste di scrittrice.

Giulia De Lellis - Foto: Instagram Giulia De Lellis - Foto: Instagram

Il titolo della sua opera è già tutto un programma: “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza” edito da Mondadori e in arrivo il prossimo 17 settembre. Nella clip diffusa sul suo seguitissimo profilo Instagram c’è un piccolo gruppo di persone riunito in stile alcolisti anonimi: c’è chi viene tradita da 2 anni con la segretaria, c’è persino un uomo ferito e infine lei, la web influencer e stilista Giulia De Lellis che confessa: “Io sono Giulia e il 18 aprile ho scoperto di avere le corna”.

Il suo libro è preordinabile in tutti gli store online dal 26 luglio scorso.

