Giulia Molino di Amici di Maria De Filippi combatte ancora oggi contro l’anoressia. La cantante ha avviato una live session in collegamento con tutti i suoi fan, per rispondere anche alle eventuali domande che questi le avrebbero posto.

La giovane Giulia Molino, infatti, ha combattuto per diversi anni con il suo peso forma e con l’anoressia, ma nel corso della diretta ha anche aggiunto: “C’è una cosa che ho imparato: l’anoressia non la lascerai mai finché la proverai a sconfiggere. Va presa per mano. Va tenuta con sé. La chiave fondamentale è provare a convivere”.

Per poi aggiungere: “L’anoressia non scompare mai da un giorno all’altro. Tuttora sono attenta alla mia alimentazione, mi concedo anche i miei ‘sgarri’ settimanali, mi guardo molto allo specchio: mi dico che sono grassa e poi subito dopo che sono dimagrita”.

Giulia ha in ultimo spiegato perché abbia voluto fortemente parlare di questo suo problema passato: “Voglio che questo messaggio venga condiviso, che aiuti persone che stanno vivendo quello che ho vissuto io”.