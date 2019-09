Giulia Salemi e Marco Ferri stanno insieme? La bellissima modella e showgirl è reduce dalla fine dolorosa della sua storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne e neo concorrente di Tale e Quale Show, Francesco Monte. Quest’ultimo è felicemente fidanzato con la modella Isabella de Candia, mentre, l’ex concorrente italo-persiana del Grande Fratello Vip è stata sorpresa in dolce compagnia del fashion blogger ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi Marco Ferri in Sardegna.

Il settimanale di gossip Chi ha rivelato che i due sarebbero più che amici e che sarebbero stati visti in atteggiamenti intimi in uno dei locali più alla moda della Costa Smeralda. Potrebbe essere un rapporto destinato a consolidarsi nel tempo quello tra la modella italo-persiana e il web influencer, che secondo alcuni dietro nasconderebbe quasi una ripicca per Francesco Monte.

Flirt in corso, nuovo amore o semplice amicizia tra Giulia e Marco? Molto presto ne sapremo qualcosa in più!

