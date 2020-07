Giulio Berruti su Maria Elena Boschi: “Siamo una bella coppia”

Giulio Berruti ha parlato per la prima volta pubblicamente e in tv della sua storia d’amore con la parlamentare di Italia Viva, Maria Elena Boschi, al programma di Raiuno “C’è tempo per…”, che vede al timone l’attrice Anna Falchi e Beppe Convertini.

Interpellato da Anna Falchi sulla sua vita privata, Giulio Berruti ha spiegato: “Sono una persona molto riservata, penso che la vita privata di una persona vada preservata e custodita gelosamente”.

Per poi aggiungere: “Io evito di parlare di cose che non riguardano direttamente me in questo caso, ma sì, sono innamorato, ma non dico nulla di più”. L’attore poi si è lasciato addirittura andare e con il sorriso sul volto ha svelato: “Siamo una bella coppia. Ne riparleremo sicuramente ma è inutile negarlo, ci sono le foto”. Il famoso e popolare attore ha fatto riferimento alle varie paparazzate del settimanale di cronaca rosa Chi che l’hanno sorpreso in atteggiamenti intimi con l’ex ministra del Governo Renzi.

Dopo Francesca Kirchmair, Berruti è davvero felice ed entusiasta della sua love story con Maria Elena. Auguri!