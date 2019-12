Giuseppe Giofrè e Adam Vessy festeggiano un anno d’amore

Giuseppe Giofrè e Adam Vessy sono usciti finalmente allo scoperto per la gioia dei loro fan in occasione del primo anno d’amore della coppia gay. Il vincitore di Amici di Maria De Filippi e ballerino professionista del talent show di Canale 5 non aveva mai fatto coming out, ma ora ha deciso di condividere questo momento così importante della sua vita privata e sentimentale con i suoi numerosi follower.

“Ti amo”, ha scritto il ballerino italiano, molto famoso a livello internazionale avendo ballato con le grandi popstar Britney Spears e Jennifer Lopez, in un commento sotto a un post del suo compagno.

Ma chi è Adam Vessy? Anche lui è un ballerino, lavora e vive a Los Angeles ed è venuto in Italia a trovare il compagno più volte. Auguri alla sexy e bellissima coppia gay del jet set italiano!