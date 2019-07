Heidi Klum e Tom Kaulitz dei Tokio Hotel si sono sposati in gran segreto a febbraio 2019, ma la notizia delle nozze è stata diffusa soltanto nelle ultime ore da TMZ.com, che ha pubblicato anche i documenti della cerimonia nuziale.

Nonostante 17 anni di differenza, la celebre top model e il famoso cantante hanno deciso di unirsi in matrimonio. Per la 46enne diva della moda internazionale si tratta del terzo matrimonio, visto che è già stata sposata con Ric Pipino e Seal.

Heidi crede fermamente nel valore e nell’istituzione del matrimonio, a tal punto che di recente aveva dichiarato: “Anche se ho fallito due volte in passato, non significa che io non ci creda più, anzi. Ci credo ancora e adesso ho un uomo meraviglioso accanto, quindi chissà…”.

Auguri!

Redazione-iGossip