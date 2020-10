Hugh Sheridan è gay: il coming out dell’attore australiano

Hugh Sheridan è gay. Il coming out del 35enne attore e musicista australiano ha fatto rapidamente il giro della Rete. Il bellissimo e famoso attore e presentatore televisivo australiano noto per il suo ruolo di Ben Rafter nella serie televisiva Packed to the Rafters ha fatto coming out dalle pagine della rivista Stellar.

Il vincitore di ben quattro Logie Award, nella categoria Logie Award per l’attore più popolare, era “costretto” a nascondere il suo orientamento sessuale perché gli dicevano che “se fossi stato tutt’altro che etero non avrei mai trovato lavoro, che avevo bisogno di nascondere i miei sentimenti”.

Oggi qualcosa è fortunatamente cambiata. Anche Papa Francesco ha benedetto le unioni gay dando una svolta decisiva al percorso della Chiesa Cattolica. Ora Hugh si è sentito libero di poter dichiarare la sua omosessualità: “Al College avevo incontrato un ragazzo con cui mi ero connesso emotivamente, mentalmente e fisicamente. Avrei voluto non doverlo dire. Ma sento una responsabilità verso gli altri che potrebbero dichiararsi dopo di me. Condividendo la mia storia ora e diventando più trasparente, forse potrò aiutare qualcuno. Potremmo vivere, lasciarci vivere come vorremmo. Credo che le etichette siano per i vestiti, non per le persone”.

Congratulazioni Sheridan!