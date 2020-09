Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono tornati insieme: il pensiero di papà Francesco

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono tornati insieme, ma il papà dell’ex ciclista ed ex gieffino Francesco Moser nutre più di un dubbio. Intervistato a “C’è tempo per…” su Raiuno, l’ex ciclista ha detto: “Io sono l’ultimo a sapere le cose, mi pare che adesso siano ancora insieme, ma non voglio avventurarmi in questo campo, perché non so quello che succederà”.

Cecilia Rodriguez ha trascorso la quarantena nella tenuta di famiglia dei Moser a Trento: “Con Cecilia ho un buon rapporto, quando è stata qui si dava da fare. Eravamo solo noi, quindi lei faceva da mangiare. In cucina ci pensava lei, il resto lo facevamo noi”.

Eppure la sorella minore della celebre showgirl, star tv, modella e imprenditrice argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez per ora sembra non aver mantenuto una promessa fatta a Francesco: “Quando siamo stati qui le ho detto, ‘Guarda che quest’anno devi venire a fare la vendemmia’. Mi ha detto: ‘Vengo, vengo’. Ma non si è ancora vista”.

Francesco Moser ha infine dichiarato che non sarebbe affatto contrario se il figlio decidesse di fare un bambino con la showgirl e modella argentina.