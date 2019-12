Ignazio Moser vuole un figlio da Cecilia Rodriguez. I due innamorati vip trascorreranno il Natale a Trento dai genitori di Nacho e poi partiranno per l’Argentina insieme per Capodanno.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato al settimanale Gente: “Sono giovane, ma stare accanto a lei mi ha migliorato come uomo, mi ha reso più maturo. Cecilia è una donna con valori solidi, che mi ha conquistato con la sua bellezza e con la sua semplicità, che a volte è quasi candore. Accanto a lei ho stabilito l’ordine delle mie priorità: ora la parola impegno, l’idea di metter su famiglia, non mi spaventano più”.

Moser è follemente innamorato della sorella minore di Belen Rodriguez. “Bisogna solo aspettare di avere le condizioni giuste – ha rivelato -, cioè più tranquillità e stabilità. Se devo essere proprio sincero, mi sento più papà che marito, forse anche perché ho tre nipotini che adoro”.

Cecilia ha dichiarato sempre al settimanale Gente: “A marzo compio 30 anni: talvolta sogno di sposarmi, di fare una grande festa. Ma quello che desidero di più è un figlio, un figlio suo. Un bimbo con gli occhi di Ignazio, che abbia un mix tra le nostre personalità. Se devo fare un piccolo bilancio mi reputo una donna fortunata. Molto. E lui è la sorpresa più bella – ha rivelato – che la vita mi abbia riservato”.

Il prossimo mese saranno per la prima volta insieme a condurre “Ex on the beach 2” su MTV. “Era da un po’ che volevamo lavorare insieme – ha detto Moser -, misurandoci con una conduzione, ma in uno show che fosse in linea con le nostre capacità ed esperienze. Appena ci hanno proposto questo programma ce ne siamo innamorati”.