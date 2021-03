Ilary Blasi e Francesco Totti: “Il segreto della nostra felicità? Il dialogo, i figli e noi due”

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno svelato il segreto della loro felicità dopo ben 18 anni di amore. “Lei è una donna straordinaria”, ha detto il Pupone. “Lui mi guarda ancora con gli stessi occhi del primo giorno”, ha raccontato la conduttrice tv dell’Isola dei Famosi.

“Il nostro è un rapporto che costruiamo ogni giorno. Il dialogo poi è fondamentale”, ha detto la conduttrice ospite dell’amica Silvia Toffanin a Verissimo.

“La nostra relazione negli anni è cresciuta con noi. Francesco mi guarda ancora con gli stessi occhi del primo giorno”, ha confessato la mamma vip di Cristian, Chanel e Isabel, aggiungendo poi simpaticamente: “A volte penso magari si è impallato”.

“Fortuna che c’è la piccolina che ci fa sentire giovani, perché ormai gli altri due vivono una vita loro, indipendente. Vederli così grandi ci fa capire lo scorrere del tempo – ha concluso Ilary a Verissimo – A Chanel auguro l’indipendenza perché indipendenza è sinonimo di libertà. A Cristian invece di essere sempre curioso”.

In un’intervista a Sette del Corriere della Sera, Totti ha raccontato: “Il capo, in generale, dovrei essere io. Ma il capo attuale, in verità, è Ilary. Lei oltre a essere mia moglie e la mamma dei miei figli, è una donna straordinaria: una ragazza semplice, di buona famiglia, con valori, rispetto degli altri. Una persona che in qualsiasi momento è sempre presente, mi ha fatto crescere in tutto e per tutto (…) senza di lei non sarei riuscito in questo modo, a livello familiare. Quello che le scrissi sulla maglietta il giorno del derby è vero: Sei unica”.