Iva Zanicchi non è gelosa: “Spingo mio marito ad andare con altre donne”

Iva Zanicchi non è gelosa. La famosa cantante e conduttrice tv ha rivelato che spinge suo marito ad andare con altre donne. Durante un’intervista piccante rilasciata al programma radiofonico Un Giorno da Pecora, l’Aquila di Ligonchio ha fatto sapere: “Il mio compagno? Ha dieci anni meno di me, è un uomo sessualmente molto potente. Io sono sana e sono olimpionica: ne faccio una ogni quattro anni… Io lo spingo quasi a cercarle fuori, tanto non sono gelosa, visto che lui è giovane e forte. E come se io fossi una mamma, diciamo…”.

Vorrebbe tornare al Festival di Sanremo, ma ci sarebbe un veto. Posto da chi? Da Amadeus? Iva ha rivelato ai conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro: “Non ci vado, non ci posso andare, non mi vogliono. Amadeus è un angelo, se lo merita Sanremo, è bravissimo, conosce la musica, lavora in Rai da mille anni: merita di fare Sanremo. Non parlo assolutamente di lui”.

Redazione-iGossip