J. August Richards è gay. Il coming out della star di Angel e Agents of SHIELD, il 46enne Jaime Augusto Richards III, è diventato virale sul web. L’attore statunitense ha fatto coming out sui social.

Dovendo interpretare un papà gay sposato in Council of Dads, nuova serie NBC, Richards si è sentito quasi in dovere di dichiarare la propria omosessualità: “Sapevo che non avrei potuto interpretare questo papà omosessuale con assoluta onestà senza far sapere a tutti che anche io sono omosessuale”.

L’attore statunitense noto principalmente per le collaborazioni con Joss Whedon in ruoli come il cacciatore di vampiri Charles Gunn nella serie televisiva Angel e l’antieroe Mike Peterson/Deathlok in Agents of S.H.I.E.L.D. ha poi aggiunto: “Non l’avevo mai fatto prima con le persone con cui ho lavorato. … Sapevo quanto fosse importante per le altre persone come me, che hanno magari bisogno di vedere quel tipo di modello”.

Sempre durante i social, in particolar modo una diretta Instagram, l’attore ha affermato: “Se penso al motivo per cui ho iniziato a fare l’attore, è stato proprio per combattere l’oppressione, io so di essere stato influenzato dalle persone di colore che vedevo o non vedevo in televisione. Quindi, dovendo interpretare un omosessuale sposato con una famiglia, mi sono reso conto che non ho mai preso nulla alla leggera di quel che faccio in televisione, perché hai l’opportunità di dar vita ad un’immagine che apparirà in milioni di case, e io volevo che quell’immagine fosse onesta“.