Jo Squillo in vacanza alle Maldive a Natale 2020: è polemica sui social

Jo Squillo ha scelto di trascorrere le vacanze alle Maldive a Natale 2020. I suoi post social hanno scatenato una raffica di polemiche. Molti follower si sono scagliati contro la conduttrice tv e cantante, accusando i suoi post e messaggi di essere fuori luogo e di cattivo gusto dato che l’Italia è in lockdown totale dal 24 dicembre.

“Visti i tempi – ha scritto una fan – trovo il post di cattivo gusto e irrispettoso bei confronti di chi combatte per tutti, di chi si sacrifica per tutti, di chi non viaggia per rispetto di chi non può (cioè tutti) e per la tutela della salute pubblica di tutti. Se poi ci si ammala bisognerebbe avere il coraggio di firmare una carta dove si rinuncia alle cure. Per coerenza”.

“Eh certo.. – aggiunge un altro follower – siamo solo noi comuni mortali a rimanere segregati in casa!”, oppure: “Il mio non è un giudizio su di te , perché mi sei sempre piaciuta e sei simpatica, ma se la ragione di questo post sono davvero “le tue vacanze natalizie “ trovo che stavolta hai toppato”, seguito da: “Tutti chiusi in zona rossa…non possiamo andare a trovare i parenti..ma i VIP possono… e quando arrivano in Paradiso non serve neanche più la mascherina….”.

E voi che cosa ne pensate di questo caso?